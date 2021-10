Veröffentlicht am 8. Oktober 2021 von wwa

NEUWIED – Impfaktion für Jugendliche am 16. Oktober im Big House – Angebot kann altersunabhängig von allen genutzt werden

Die Stadtverwaltung Neuwied hat mit Unterstützung des Big House und des Jugendbeirats ein weiteres kostenfreies Impfangebot speziell für Jugendliche ab zwölf Jahren organisiert: Am Samstag, 16. Oktober, wird zwischen 10 und 14 Uhr im Jugendzentrum Big House an der Museumstraße 4a in Neuwied mit dem mRNA-Impfstoff von BioNTech geimpft. Dieser Impfstoff wird von der ständigen Impfkommission für die Impfung von Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren und für Erwachsene empfohlen.

Der durchführende Allgemeinmediziner Hans-Uwe Dockhorn weist darauf hin, dass bei der Impfung von Jugendlichen bis einschließlich 15 Jahren das Einverständnis des Impflings nötig ist sowie die Begleitung von mindestens einer sorgeberechtigten Person, die der Impfung schriftlich zustimmt. Jugendliche ab 16 Jahren dürfen auch ohne Begleitung geimpft werden, sofern sie die ausgefüllte schriftliche Einwilligungserklärung der Eltern vorlegen können, die unter www.bighouse-neuwied.de heruntergeladen werden kann. Mitzubringen sind neben der Einwilligungserklärung auch Reisepass, Personal- oder Kinderausweis sowie nach Möglichkeit die Krankenversichertenkarte und der Impfausweis.

Das Angebot findet als Zweitimpfung zur Impfung vom 24. September statt. Es steht aber generell jedem offen, der eine Erstimpfung erhalten will – auch Älteren. Weitere Informationen gibt es beim Kinder- und Jugendbüro der Stadt unter Telefon 02631 802 170.