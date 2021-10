Veröffentlicht am 7. Oktober 2021 von wwa

NEUWIED – Luisenstraße gesperrt wegen der Neuwieder Markttage – Hygienekonzept und Verkehrsführung am 9. und 10. Oktober

Die Neuwieder Markttage am 9. und 10. Oktober werden viele Menschen in den oberen Bereich der Luisenstraße locken. Die Stände öffnen am Samstag, 9. Oktober, von 10 bis 18 Uhr. Am Sonntag, 10. Oktober, beginnt der Markt um 11 Uhr, ab 13 Uhr öffnet der Einzelhandel zum ersten verkaufsoffenen Sonntag des Jahres, bis um 18 Uhr die Neuwieder Markttage ausklingen. Die Veranstaltung macht eine Straßensperrung notwendig.

Die Luisenstraße wird von Freitag, 8. Oktober, 12 Uhr, bis Sonntag, 10. Oktober, 22 Uhr, zwischen der Einmündung Langendorfer Straße und der Einmündung Hermannstraße/Im Weidchen für den Durchgangsverkehr gesperrt. Das Veranstaltungsgelände kann umfahren werden über die Straßen Im Weidchen/Andernacher Straße/Langendorfer Straße. Für denselben Zeitraum sind die Parkplätze Luisenparkplatz 1 (hinter dem ehemaligen Schlecker), Luisenparkplatz 2 (hinter Tedi) sowie der Parkplatz an Heimathaus und Gastronomie Pino gesperrt.

Wer den Markt besuchen möchte, sollte sein Zertifikat über eine erfolgte Corona-Schutzimpfung, ein Genesenenzertifikat oder die Bestätigung über einen aktuellen negativen Test bereithalten. Der Zutritt zum Veranstaltungsgelände ist nur nach Vorlage eines dieser Dokumente erlaubt. Die Regel 2G+ erlaubt, dass höchstens 500 getestete Personen, die weder geimpft noch genesen sind, zugleich den Markt besuchen. Das Testzentrum im Heimathaus öffnet an beiden Tagen von 10 bis 16 Uhr, eine vorherige Terminvereinbarung ist möglich, Informationen dazu gibt es unter www.neuwied.de/corona.html.

Das Amt für Stadtmarketing Neuwied freut sich auf zahlreiche Gäste bei den Neuwieder Markttagen 2021.