Veröffentlicht am 6. Oktober 2021 von wwa

BETZDORF-WALLMENROTH – Bolivien – ein Partner mit Herz – Die Wallmenrotherin Eva Härtling berichtet auf Einladung des Landtagsabgeordneten Michael Wäschenbach über ihre Eindrücke aus dem südamerikanischen Land.

Im Nachgang und erweiterten Rahmen der Boliven-Partnerschaftswoche, die in diesem Jahr vom 26. September bis zum 3. Oktober stattfand, lädt der heimische Landtagsabgeordnete Michael Wäschenbach zu einem Informationsabend für Donnerstag, den 25. November 2021, 18.30 Uhr in die Unterkirche in Wallmenroth ein. „Ich bin sehr froh, dass wir für diesen Abend Eva Härtling gewinnen konnten, die selbst lange Zeit in Bolivien gelebt hat und die uns anhand von anschaulichem Bildmaterial die Menschen und deren Lebensweise näherbringen wird“, so Wäschenbach, der sich schon seit seiner Pfadfinderzeit, in der er selbst in der Bolivienhilfe aktiv war, für die Menschen des Landes einsetzt.

„Die Partnerschaft mit Bolivien ist aus vielen Gründen auch für uns sehr wichtig“, so Michael Wäschenbach; „Bolivien ist ein armes Land, in dem viele Menschen in prekären Verhältnissen leben. Land, Leute und die Kultur sind trotz der bestehenden Länderpartnerschaft vielen noch unbekannt. Deshalb ist es wichtig, auf das Land und seine Stärken aufmerksam zu machen.“ Wäschenbach sieht auch die Notwendigkeit, zu unterstützen: „Vieles wird sich in den nächsten Jahren ändern, besonders durch den Klimawandel. Das wird vor allem ärmere Länder hart treffen. Bereits jetzt kann man das am Verlauf der Corona-Krise sehen. Die Menschen in Bolivien hat es hart getroffen. Durch Aufklärungsarbeit und Informationsveranstaltungen, kann man diesem Land eine Plattform bieten und die Aufmerksamkeit auf Projekte und Initiativen lenken, die Menschen vor Ort unterstützen“, so der Landtagsabgeordnete, der sich sehr auf den 25. November freut.

Eva Härtling ist nach ihrem Abitur 2018 am Freiherr-vom-Stein Gymnasium im Rahmen eines Friedensdienstes der Organisation EIRENE (https://eirene.org/) nach Bolivien gegangen. Dort arbeitete sie in einem sozialen Projekt mit jungen Menschen mit Behinderungen. Die Veranstaltung „“ findet statt am Donnerstag, dem 25. November 2021, 18.30 Uhr, Unterkirche Wallmenroth unter den Bedingungen der dann geltenden Corona-Bekämpfungs-Verordnung RLP. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.