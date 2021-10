Veröffentlicht am 6. Oktober 2021 von wwa

NEUWIED – Für Kinderrechte Ballons auf die Reise geschickt – Wünsche geäußert: Aktion der städtischen Kita „Raiffeisen“

Anlässlich des offiziellen Weltkindertags, der die Rechte der Kinder in den Fokus rückt, veranstaltete die städtische Kita „Raiffeisen“ eine „Wunschballon-Aktion.“ Vor diesem besonderen Tag hatte das Kita-Team gemeinsam mit Kindern im Alter zwischen drei und sechs Jahren die Thematik der Kinderrechte und die Bedeutung des Weltkindertages erarbeitet. Anhand von Bildkarten für ein Erzähltheater und Gesprächskreisen bekamen die Kinder so Tag für Tag ein tieferes Verständnis für die Rechte, die sie betreffen.

Das Recht der Mitbestimmung und der Meinungsäußerung wurde dabei besonders in den Mittelpunkt gestellt. Die Kinder durften in die Rolle einer KindergartenchefIn schlüpfen und Wünsche für ihre „Traum-Kita“ auf Bildkarten malen. Diese bunten Wünsche wurden dann am Weltkindertag während eines gemeinsamen Abschlusskreises an Luftballons hängend in den Himmel geschickt.

Mit großer Spannung öffneten Kinder wie pädagogische Fachkräfte in den Folgetagen den Briefkasten. Und tatsächlich: Einige Kinderwünsche fanden durch das Zurücksenden lieber „Wunschballon-Finder“ den Weg zurück in die Kita „Raiffeisen“. Ein Finder erfüllte sogar einen der Kinderwünsche und zauberte seinem kleinen Absender so strahlende Kinderaugen ins Gesicht.

Das gesamte Team der Kita „Raiffeisen“ und die Kinder bedanken sich für das Engagement der Finder und freuen sich schon auf den nächsten Weltkindertag. Fest steht auf jeden Fall, dass durch diese Aktion ein Grundstein für das Verständnis von eigenen Rechten bei den Kindern geschaffen wurde. Das soll künftig vermehrt im pädagogischen Alltag gelebt und gefördert werden.

Foto: „Wunschballons“ machten sich von der Kita „Raiffeisen“ aus auf die Reise.