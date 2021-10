Veröffentlicht am 4. Oktober 2021 von wwa

HÖVELS – Verkehrsunfall auf der B 62 – Fahranfänger überschlägt sich mit Fahrzeug – drei Personen verletzt

Sonntagabend, 03.Oktober 2021, gegen 19:40 Uhr, befuhr ein 18jähriger Fahranfänger mit seinem VW Golf die B 62 aus Richtung Wissen kommend in Fahrtrichtung Betzdorf. In einer Rechtskurve vor der Ortslage Siegenthal („Gasometer“) geriet er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und einem Fahrfehler nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam auf dem Dach liegend in der Böschung zum Stillstand. Alle drei Insassen (Mitfahrer 18 und 19 Jahre) konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden leichtverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Der 18jährige war Fahranfänger und erst seit vier Tagen im Besitz der Fahrerlaubnis. Quelle: Polizei