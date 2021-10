Veröffentlicht am 5. Oktober 2021 von wwa

HAMM (Sieg) Frauen: VfL Hamm gegen HSG Westerwald 20:29 (7:14)

Zwar ging der VfL in Führung, aber bereits in der ersten Viertelstunde konnten die Gäste auf 5 Tore davon ziehen und diesen Vorsprung zur Pause auf 7 erhöhen. Diesen Vorsprung wusste die HSG in der zweiten Halbzeit gut zu verwalten und konnte ihn sogar noch ausbauen. Der mit gleich neun Jugendspielerinnen angetretene VfL ermöglichte Westerburg durch Passivität und zu große Lücken in der Abwehr immer wieder einfache Tore. Angriffe hingegen wurden nur selten mit Tempo vorgetragen und dann verzettelte man sich immer wieder in unpräzisen Pässen und schlechten Ballannahmen. Am Ende setzte sich die erfahrenere Mannschaft deutlich durch. Der VfL hingegen muss mit seiner jungen Truppe erst im Seniorenbereich ankommen und mit mehr Körpereinsatz das durchaus vorhandene Potential auch auf’s Spielfeld bringen.

Für den VfL spielten: Lea Klein, Aileen Gerhards (beide Tor), Lena Zeuner, Dilara Erol (1), Sophia Kaiser, Ipek Erol (2), Biljana Petrovic (1), Lisa Flender (5), Amelie Kühberger (2), Luisa Holzapfel (3), Yara Becher (3), Hannah Becker (3), Angelika Isgejm, Michelle Morschhoven