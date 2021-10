Veröffentlicht am 4. Oktober 2021 von wwa

HAMM (Sieg) – VfL Hamm/Sieg 1883 e.V. – Handball – Männer: VfL – TuS Horchheim II 28:30 (15:15)

Von Beginn an entwickelte sich ein enges Spiel. Keiner Mannschaft gelang es, sich um mehr als zwei Tore abzusetzen. Der VfL lag bis zur 54 Minute meist in Führung und schien bis zur 54 Minute das bessere Ende für sich zu haben. In den Schlussminuten musste man allerdings dem dünnen Kader Tribut zollen. Von nur drei Rückraumspielern blieb nach einer Verletzung und einer roten Karte nur noch einer übrig und so gelang es nicht mehr, die knappe Führung zu verteidigen. In einer zerfahrenen Begegnung konnten die Gäste schließlich die Punkte mit an den Rhein nehmen.

Für den VfL spielten: Christian Kemper, Daniel Schmitz (beide Tor), Florian Frühling, Adrian Scherkenbach, Fabian Hanso (3), Julian Schmidt (4), Silvio Kerkau (4), Florian Kuklik (3), Erik Kazuszyn (4), Dennis Schrage (8), Evlogios Messiuris (2), Christian Schumacher, Felx Vierschilling