Veröffentlicht am 6. Oktober 2021 von wwa

WISSEN – SSV 95 Wissen feiert Jubiläum mit einem Handball-Aktionstag

Da das 25jährige Vereinsjubiläum des SSV aus bekanntem Grund im vergangenen Jahr nicht stattfinden konnte, beschloss der Vorstand dies im Rahmen eines Handball-Aktionstags nachzuholen. Neben den sportlichen Aktivitäten aller Handballer/innen, Jugend, Damen und Herren, war auch für das leibliche Wohl aller Anwesenden bestens gesorgt und es gelang, ein bisschen Normalität an und in der Handballhalle zu versprühen. Nicht nur eine Tombola lockerte die Veranstaltung auf, auch die auf dem Außengelände aufgebaute Torwand und Geschwindigkeits-Messanlage fanden regen Zuspruch.

Foto: Testspiel: „Beim Testspiel der Jugend konnten die Wissener Handballtalente ihr Können unter Beweis stellen.“ Besonders gefiel auch, dass einige Mitglieder aus den Abteilungen Frauen-Fitness und Nordic Walking den Weg in die Halle fanden und nach langer Pause nochmals das Vereinsleben gemeinsam aufleben lassen wollten. Ein Vorhaben, das sich in Zukunft hoffentlich wiederholen und dann in der Häufigkeit stabilisieren wird, um Sport treiben und Gemeinschaft leben zu können.