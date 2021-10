Veröffentlicht am 5. Oktober 2021 von wwa

WISSEN – Gelungener Saisonstart der Herrenmannschaft – SSV95 Wissen – SV Untermosel 28:21 (13:11)

Nach eineinhalb Jahren ohne Pflichtspiel startete die Herrenmannschaft am Samstag mit einem Sieg gegen den SV Untermosel in die HVR Landesligasaison 2021/22. Sowohl Julian Hering als auch Bastian Nickel trafen dabei zum ersten Mal für die Herrenmannschaft. Zudem feierte Philipp Mosen sein Comeback.

Das Spiel gestaltete sich in der ersten Halbzeit relativ ausgeglichen. Während die Gäste fast ausschließlich von außen zum Torerfolg kamen, verteilten sich die Tore beim SSV über die gesamte Mannschaft. Trotz einer 13:11 Halbzeitführung war Trainer Schmidt nicht wirklich zufrieden mit der Mannschaft, da besonders in der Abwehr „noch Luft nach oben“ war. Die Ansprache in der Kabine zeigte scheinbar Wirkung. Durch einen 5-Tore Lauf und über 8 Minuten ohne Gegentor nach der Pause setzte sich der SSV bis auf 18:11 ab. Im Anschluss wurde die Heimmannschaft allerdings wieder unkonzentrierter. Die Abwehr stand im Zentrum sehr kompakt, ließ allerdings immer wieder Tore von außen zu. Im Angriff kam es zu vielen Fehlwürfen, wodurch die Führung nicht weiter ausgebaut werden konnte.

Am Ende stand trotz allem ein verdienter 28:21 Heimsieg auf der Anzeige, mit dem man im Vorhinein nicht unbedingt gerechnet hatte. Ein Manko war neben den vielen Fehlwürfen auch die 7-Meter Ausbeute, da nur einer von vier Strafwürfen verwandelt werden konnte. Positiv war allerdings, dass sich fast jeder Spieler mit einem Tor auf dem Spielberichtsbogen eingetragen und somit zu einer geschlossenen Mannschaftleistung und zum Sieg beitragen konnte. Alles in allem eine Leistung, auf die der SSV für die kommenden Spiele gut aufbauen kann.

Das nächste Spiel findet am 23. Oktober 2021 um 18:00 Uhr im Lokalderby gegen die DJK Betzdorf in der heimischen Konrad-Adenauer Halle statt. Der SSV freut sich auf lautstarke Unterstützung. Für Zuschauer gilt die 2G+ Regel. Es spielten: Becher (Tor), Reifenrath (Tor), Nickel B. (2), Scholz (3), Hombach C. (2/1), Diederich (5), Brenner, Mosen (4), Nickel C. (1), Demmer (5), Hering (1), Hombach (5)