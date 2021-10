Veröffentlicht am 5. Oktober 2021 von wwa

KIRCHEN – Nächsten Sonntag: 10. Oktober 2021 – geführte Wanderung „Mystisch schön“

Nach dem Vorjahreserfolg laden die Wanderfreunde „Siegperle“ Kirchen (Sieg) e. V. auch in diesem Jahr wieder zu einer geführten IVV-Themenwanderung ein. Ausgangspunkt der Wanderungen ist der Wanderparkplatz „Auf der Sohle“ direkt hinter dem Restaurant Waldhof in 57548 Kirchen-Herkersdorf. Diesmal erleben die Teilnehmer/-innen mit Kirsten und Frank Wolff als Wanderführern auf der 10 km-Wanderung den geheimnisvollen Basaltkoloss mit dem Namen Druidenstein. Er wurde bereits mit dem Titel „Nationaler Geotop“ ausgezeichnet und man spürt hier weit oberhalb der Kirchener Stadtteile Herkersdorf und Offhausen schon eine Art mystischen Kraftort. Was genau haben die Druiden vor rund 2.500 Jahren hier oben tatsächlich gemacht, wurde der Sage nach, die Tochter eines keltischen Stammesfürsten mit dem Namen Herke hier am Stein geopfert, deren Wehklagen in den Vollmondnächten unten im Tal in Herkersdorf noch heute zu hören sein soll? Könnte der 1 bis 25 Mio. Jahre alte Druidenstein sprechen – er würde sicher viele spannende Geschichten erzählen können, was sich an seinem Fuß so alles zugetragen hat. Die Erlebniswanderung, welche auch am Ottoturm (GeoBlick) vorbeiführt, streift die Landschaft rund um den Windhahn und den Druidenstein.

Zudem gibt es auch eine „abgespeckte“ leichtere Routenführung, die 5 km lang ist und unter anderem am Landschaftskino Offhausen und dem Ottoturm vorbeiführt. Diese begleitet die Wanderführerin Michaela Stötzel.

Nach den Wanderungen ist der beliebte IVV-Wertungsstempel erhältlich. Treffpunkt für beide Wandergruppen ist am Sonntag, den 10. Oktober 2021 um 9:30 Uhr. Anmeldungen sind bis spätestens zum Freitag, den 08. Oktober 2021 ausschließlich möglich über ww.siegperle.de/geführte-wanderung, worauf man dann eine offizielle Teilnahmebestätigung durch den Verein erhält.