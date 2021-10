Veröffentlicht am 6. Oktober 2021 von wwa

MAINZ – „Endlich geht es voran“ – Bewältigung der Coronakrise: Bildungspolitischer Sprecher Helge Schwab begrüßt Freigabe der finanziellen Mittel für Kinder und Jugendliche

„Endlich geht es voran, endlich fließt das Geld! Dies ist eine wichtige und notwendige Hilfe und Unterstützung.“ Mit diesen Worten begrüßte Helge Schwab, stellvertretender Vorsitzender und bildungspolitischer Sprecher der FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion, die Freigabe von 14 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche in den Jahren 2021 und 2022“. Nun müsse das Geld noch sinnvoll verteilt werden. Die Entscheidung über die Verwendung der Mittel obliegt den Jugendämtern vor Ort. Eingesetzt werden diese in den Bereichen sozialpädagogische Angebote, außerschulische Lernunterstützung und Ferienbetreuung. „Kinder und Jugendliche sind durch die Pandemie stark betroffen. Sie haben auf vieles verzichten müssen, nun muss ihnen geholfen werden, die Folgen zu meistern“, so Schwab.