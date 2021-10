Veröffentlicht am 5. Oktober 2021 von wwa

NEUWIED – Salto Park und Schattenjagd: Big House geht auf Tour

In der ersten Woche der Herbstferien geht das Team des städtische Jugendzentrums Big House wieder auf Tour und hat dafür zwei spannende und sportliche Aktionen außer Haus im Angebot. Am Mittwoch, 13. Oktober, ist der Salto Trampoline Park in Koblenz das Ziel. Dort kann man sich an Kletterwänden, Parcours und verschiedenen Sprungmöglichkeiten nach Herzenslust auspowern. Zwei Tage später, am Freitag, 15. Oktober, geht es auf die Mission „Schattenjagd“ durch Neuwied. Ein mysteriöses Schreiben ist der Start in eine spannende Aufgabe.

Die Aktionen beginnen jeweils um 13.30 Uhr. Die Fahrt in den Salto Park kostet fünf Euro, die Schattenjagd drei Euro. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es direkt vor Ort im Big House oder via E-Mail an jugendzentrum@neuwied.de.