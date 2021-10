Veröffentlicht am 4. Oktober 2021 von wwa

BAUMHOLDER – Pferdediebstahl von Koppel in der Gemarkung Rothenberg

Im Zeitraum zwischen Freitag und Samstag, 01. und 2. Oktober 2021, in der Zeit zwischen 22:00 und 10:00 Uhr wurden im Bereich der Gemarkung „Rothenberg“ in Baumholder zwei Pferde von einer Koppel entwendet. Gestohlen wurden ein Painthorse, Farbe braun/weiß mit einem markanten weißen Gesicht und ein Quarterhorse, Farbe fuchsbraun. Die Nachsuche der Eigentümer mit einem Spürhund endete etwa 100 Meter von der Koppel entfernt, dort wurden die Pferde vermutlich in einen Anhänger geladen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere in Hinsicht auf ein geeignetes Transportmittel für Pferde oder verdächtige Personen in diesem Bereich. Quelle: Polizei