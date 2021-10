Veröffentlicht am 4. Oktober 2021 von wwa

WISSEN – 52. Ausgabe des Jahrmarkts der katholischen Jugend Wissen

Auch in der 52. Ausgabe zeigen sich die Initiatoren des Jahrmarkts der katholischen Jugend Wissen voller Elan für die gute Sache. Natürlich geht seit zwei Jahren aus bekannten Gründen alles in einem kleineren Rahmen über die Bühne; trotzdem sind die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer mit Feuereifer bei der Sache. Die Eröffnung fand am Samstagmorgen auf dem Platz vor der Pfarrkirche „Kreuzerhöhung“ statt. Nach einigen Worten von Jahrmarktssprecher Johannes Bender kam Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Fraktionsvorsitzende der SPD im rheinland-pfälzischen Landtag, als Schirmherrin zu ihrem Recht. Die Politikerin war schon öfter zu Gast beim Jahrmarkt und freute sich über die erneute Einladung: „Ihr Projekt ist auch aufgrund der sehr langen Laufzeit vermutlich einmalig im Land und verdient höchste Anerkennung.“ Gut fand sie auch, dass der auf der Rathausstraße platzierte Impfbus den ganzen Samstag über sehr stark frequentiert wurde. Landrat Dr. Peter Enders bezeichnete den Jahrmarkt als „starke Marke“, die weit über Wissen hinaus ihre Wirkung entfaltet.

Bürgermeister Berno Neuhoff übermittelte neben seinen eigenen auch die besten Grüße von Stadt- und Verbandsgemeinderat: „Wir hoffen, dass die Zielmarke von 62.000 Euro Reinerlös erreicht wird“.

Pfarrer Marcus Tesch schließlich verwies auf die christliche Inspiration beim Ausgestalten des Jahrmarkts. Anwesend war auch Michael Wäschenbach, MdL. Das diesjährige Hilfsprojekt dreht sich unter anderem um ein Trainingszentrum in Malawi. Das afrikanische Land ist eines der ärmsten der Welt. Die medizinische Versorgung ist äußerst schlecht, so eine Ärztin der Hilfsorganistion „action medeor“. Die Coronapandemie macht alles nur noch schlimmer. Es fehlt an Krankenhausbetten, Medizintechnik und vielem mehr. Schon zur Eröffnung des 52. Jahrmarkts hatte „Chorus live“ unter Leitung von Hans-Georg Rieth für Beifall gesorgt.

Auch die Tanzgruppe der DJK Wissen-Selbach hatte die Gäste schnell auf ihrer Seite. Am frühen Nachmittag kam das im Wissener Stadtteil Köttingerhöhe beheimatete Tanzstudio BALÉ zu seinem Recht. Seit seiner Gründung von Anika Schlosser haben die einzelnen Gruppen noch jeden Jahrmarkt verschönert. An verschiedenen Stellen in Wissen herrschte dann Hochbetrieb an den einzelnen Ständen. Auf dem Marktplatz beispielsweise offerierte Pizzabäcker „Pippo“ mit seinem bewährten Team allerhand Leckereien. Auf dem Kirchplatz selbst lockte erstklassige Bratwurst. Neben dem Pfarrheim gab es Kräbbelchen vom Feinsten und im Gebäude selbst den üblichen Flohmarkt mit einem breiten Angebot. Am Samstagabend stand dann eine große Spendengala im heimischen Kulturwerk auf dem Programm. (bt) Fotos: Bernhard Theis