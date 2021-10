Veröffentlicht am 4. Oktober 2021 von wwa

RHEINBREITBACH – Gewalt in engen sozialen Beziehungen mit Raubdelikt einhergehend

Sonntagmorgen, 03. Oktober 2021, nahm eine Jugendliche aus Rheinbreitbach Hilferufe aus der angrenzenden Nachbarschaft wahr und verständigte geistesgegenwärtig die Polizei. Vor Ort wurde eine 24jährige Frau mit ihrem zweijährigen Sohn angetroffen. Die Frau gerät turnusmäßig mit ihrem gleichaltrigen Lebensgefährten in Streit, wobei die Auseinandersetzungen regelmäßig mit Polizeieinsätzen enden. Im aktuellen Fall erlitt die Frau leichte Verletzungen in Form von Hämatomen. Weiterhin warf der Mann die Frau zu Boden und nahm unter körperlicher und psychischer Gewaltanwendung das Mobiltelefon seiner Lebensgefährtin an sich. Er wird sich wegen Körperverletzung und Raub verantworten müssen. Das Jugendamt Neuwied ist aufgrund einer vorliegenden Kindswohlgefährdung ebenfalls involviert. Quelle: Polizei