DATTENBERG – Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich L 254-L256

Freitagabend, 01. Oktober 2021, ereignete sich im Kreuzungsbereich der L 254 / L 256 in Höhe der Ortslage Dattenberg ein Verkehrsunfall, bei dem einige Personen leicht verletzt wurden. Die 62jährige Unfallverursacherin aus Unkel kreuzte die L 254 aus Richtung Roßbach kommend in Fahrtrichtung Linz. Sie missachtete die vorfahrtsregelnden Verkehrszeichen, fuhr nach Zeugenangaben ungebremst in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit einem vorfahrtsberechtigten PKW. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

In dem Fahrzeug der Unfallverursacherin befanden sich zwei Kinder im Alter von sieben und acht Jahren und die schwangere 24jährige Tochter. Die Fahrzeuginsassen erlitten lediglich leichte Verletzungen. Quelle: Polizei