Veröffentlicht am 3. Oktober 2021 von wwa

MAINZ – Informationen sammeln, Hintergründe beleuchten – FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion richtet E-Mail-Adressen zur Flutkatastrophe ein

Nach der Starkregen- und Hochwasserkatastrophe im Juli hat der Landtag Rheinland-Pfalz sowohl eine Enquetekommission als auch einen Untersuchungsausschuss zur Klärung der Hintergründe berufen. Damit möglichst viele Zahlen, Daten und Fakten – aber auch persönliche Erfahrungsberichte – in die Arbeit der Kommission und des Ausschusses einfließen können, hat die Fraktion der FREIEN WÄHLER zwei E-Mail-Adressen eingerichtet.

Was kann man in Zukunft bei Starkregen- und Hochwasserereignissen alles besser machen? Wer ist auf politischer Ebene für eventuelle Versäumnisse verantwortlich zu machen? Diese und andere Fragen sollen in einer Enquete-Kommission und mit Hilfe eines Untersuchungsausschusses geklärt werden. Die FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion wird in der Enquete-Kommission durch den Fraktionsvorsitzenden Joachim Streit vertreten. Um die Arbeit dieser Kommission zu unterstützen, sollen unter der E-Mail-Adresse enquetekommission@fw-landtag-rlp.de vornehmlich Vorschläge gesammelt werden, was man in Zukunft bei Starkregen- und Hochwasserereignissen alles besser machen könnte.

Als Mitglied des Untersuchungsausschusses wurde der Parlamentarische Geschäftsführer Stephan Wefelscheid benannt. Auch in diesem Ausschuss werden natürlich möglichst viele Informationen – auch von Bürgerinnen und Bürgern – benötigt, um die Frage nach der Verantwortlichkeit von politischen Entscheidungsträgern auf Landesebene zu klären. Relevante Informationen dazu können an die E-Mail-Adresse untersuchungsausschuss@fw-landtag-rlp.de gesendet werden.