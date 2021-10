Veröffentlicht am 3. Oktober 2021 von wwa

NEUWIED – Verkehrsunfall auf der B 256 kurz vor der Rheinbrücke in Neuwied

Leichte Verletzungen zog sich ein 31jähriger Mann aus Neuwied zu, als er am Samstagabend, 02. Oktober 2021, gegen 20:09 Uhr auf der B 256 kurz vor der Rheinbrücke in Fahrtrichtung Weißenthurm einen Verkehrsunfall hatte. Der Mann fuhr auf dem rechten von zwei Fahrstreifen mit einem Lieferwagen der Marke Ford auf ein vorausfahrendes Fahrzeug, einen Chevrolet, auf. Dadurch kam der Lieferwagen nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo der Lieferwagen auf der linken Fahrzeugseite liegend zum Stillstand kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mußten abgeschleppt werden. Den Schaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf 16.000 Euro. Die B 256 mußte für die Verkehrsunfallaufnahme kurzzeitig gesperrt werden. Quelle: Polizei