Veröffentlicht am 3. Oktober 2021

NEUWIED – Verweigerung Schutzmaske zu tragen

Uneinsichtig und renitent präsentierte sich eine 45jährige Frau aus Neuwied, die am Freitag, 01. Oktober 2021, gegen 15:53 Uhr in der Einkaufsgalerie Neuwied in der Heddesdorfer Straße einen Verkaufsraum betreten wollte und sich dabei weigerte einen Mund-Nasen-Schutz anzuziehen. Auf ihr Fehlverhalten angesprochen reagierte die Frau beleidigend und verbal ausfallend gegen die Security, wobei sie neben coronakritischen auch rechtsradiale Parolen von sich gab. Die hinzugezogene Streife der Polizeiinspektion Neuwied setzte das Hausrecht durch und verwies die Frau aus der Einkaufsgalerie. Der Einkaufsbummel der Frau endete somit vorzeitig und beschert ihr nun die Einleitung zahlreicher Strafanzeigen, sowie ein Haus- und Betretungsverbot für die Einkaufsgalerie Neuwied. Quelle: Polizei