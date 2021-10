Veröffentlicht am 3. Oktober 2021 von wwa

NEUWIED – Ärger wegen Nichttragens einer Schutzmaske

Samstag, 02. Oktober 2021, gegen 12:30 Uhr kam es in der Hauptpostfiliale in der Pfarrstraße in Neuwied zu einem Schutzmaskenfall. Eine Kundin betrat ohne Mund-Nasen-Schutz den Schalterraum. Nach Hinweis auf das fehlende Tragen einer Maske wurde die unbekannte weibliche Kundin verbal ausfallend und beleidigte Personal und andere Kunden. Auch der Weisung den Schalterraum zu verlassen, kam die Frau zuerst nicht nach. Erst nachdem sie wohl bemerkte, dass die Polizei verständigt worden war, entfernte sich die Frau aus der Post und flüchtete zu Fuß in die Innenstadt. Quelle: Polizei