Veröffentlicht am 2. Oktober 2021 von wwa

LEUZBACH-BEGENHAUSEN – Werit fördert den SV Leuzbach-Bergenhausen

In den letzten Jahren wurde bereits mehrfach in der Presse darüber berichtet, dass der SV Leuzbach-Bergenhausen Einiges getan hat, um sein Schützenhaus zu modernisieren. So wurde zum Beispiel vor vier Jahren das Dach komplett erneuert und im letzten Jahr erfolgte die vollständige Überarbeitung des Vorplatzes. Die in die Jahre gekommenen Holzpalisaden wurden durch eine massive Steinmauer ersetzt und der gesamte Vorplatz wurde erweitert, so dass man sich nun bei schönem Wetter auch vor dem Schützenhaus aufhalten kann.

Des Weiteren wurde jüngst die 40 Jahre alte Zentralheizung durch eine moderne Heizung ersetzt und der Sanitärbereich barrierefrei gestaltet.

Besonders hervorzuheben ist, dass der Verein sich sehr stark mit dem Thema Inklusion beschäftigt und auch hier sowohl investiert hat als auch weiterhin investieren wird. Dies zum einen hinsichtlich der vereinseigenen Gymnastikgruppe sowie zum anderen auch im schießsportlichen Bereich.

Die Firma Werit hat nun den rührigen Verein mit all seinen Vorhaben durch eine Geldspende unterstützt. Vorsitzender Guido Böing zusammen mit dem zweiten Vorsitzenden Alexander Roth und Schützenkönig Frank I dankten im Namen des Schützenvereins dem Geschäftsführer der Werit Kunststoffwerke Tilo Stein bei der Übergabe in den Räumen der Firma Werit. (die) Foto: SV Leuzbach