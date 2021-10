Veröffentlicht am 2. Oktober 2021 von wwa

WISSEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 62 – Fahrerin schwer verletzt

Eine 35jährige PKW-Fahrerin befuhr alleine die B 62 von Betzdorf kommend in Richtung Wissen. In einer langgezogenen Rechtskurve kam sie aus ungeklärten Gründen zunächst nach links von der Fahrbahn ab und streifte das Mauerwerk einer Eisenbahnunterführung, wurde nach rechts geschleudert und prallte nochmals gegen das Mauerwerk. Die Fahrerin wurde schwerverletzt von Ersthelfern, der Feuerwehr und des DRK aus dem PKW befreit und später mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. Es entstand, so die Polizei, circa 20.000 Euro Sachschaden. Die B 62 war für längere Zeit aufgrund der Bergungsarbeiten gesperrt. Quelle: Polizei