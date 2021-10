Veröffentlicht am 2. Oktober 2021 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfall vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf der L 288

Ein 18 Jahre alter Fahranfänger aus Bad Marienberg befuhr am Freitagabend, 01. Oktober 2021, gegen 22:45 Uhr mit seinem PKW die Landesstraße 288 aus Betzdorf kommend in Fahrtrichtung Steineroth. In dem ansteigenden Straßenverlauf verlor er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Kurvenbereich, auf nasser Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam letztlich wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und nach der notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sein 22 Jahre alter Beifahrer blieb unverletzt. An dem PKW entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird von der Polizei auf 45.000 Euro geschätzt. Quelle: Polizei