Veröffentlicht am 2. Oktober 2021 von wwa

HARSCHBACH – Verkehrsunfallflucht in der Schulstraße in Harschbach

Donnerstag, 30. September 2021, erhielt die Polizeiinspektion Straßenhaus Kenntnis über eine Verkehrsunfallflucht in der Schulstraße in Harschbach. Der Geschädigte stellte bei seiner Rückkehr gegen 13:30 Uhr zu seinem BMW (Farbe schwarz) fest, dass durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer die Fahrerseite beschädigt wurde. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei