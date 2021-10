Veröffentlicht am 4. Oktober 2021 von wwa

NEUWIED – Film und „foodsharing“: Big House informiert über Nachhaltigkeit

Während der Nachhaltigkeit-Aktionstage klärt das städtische Jugendzentrum Big House in Kooperation mit dem Netzwerk „foodsharing“ über den bewussten Umgang mit Lebensmitteln auf. Dabei spielen Fragen wie „Wie ernähren wir uns“, oder „Wie viele Lebensmittel brauchen wir wirklich“ wichtige Rollen. Daher stellt sich am Mittwoch, 6. Oktober, 17 Uhr, in der Museumsstraße 4a zunächst die Organisation „foodsharing“ vor. Sie berichtet über ihre Idee und ihre Arbeit und zeigt konkret, wie man weniger Lebensmittel verschwendet. Im Anschluss läuft im Big House der Film „We feed the world“. Kritiker raten, den Film vor dem nächsten Einkauf anzuschauen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Infos im Internet unter www.bighouse-neuwied.de, Telefon 02631 802 736, E-Mail jugendzentrum@neuwied.de