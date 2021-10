Veröffentlicht am 3. Oktober 2021 von wwa

WISSEN – Matthias Reuber sieht in freiwilligem sozialem Jahr gute Vorbereitung auf späteren Beruf – CDU-Landtagsabgeordneter informierte sich über Vorteile und Möglichkeiten

Der CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Reuber befürwortet zur „Berufsfindung“ und „Berufsvorbereitung“ das sogenannte freiwillige soziale Jahr. In einem Gespräch mit der LAG-Freiwilligendienste Rheinland-Pfalz, informierte sich der jugendpolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion über Chancen und Möglichkeiten, die junge Menschen bereits vor dem eigentlichen Berufseinstieg nutzen können.

„Gerade für Jugendliche, die noch auf der Suche nach einem passenden Beruf sind, bietet das freiwillige soziale Jahr große Chancen“. Neben der Tatsache, dass hier umfassende Orientierung und Betreuung geboten werde, ist es von unschätzbarem Wert, in eigener Verantwortung Aufgaben zu übernehmen und sich somit bereits im Vorfeld mit dem späteren Berufsalltag vertraut zu machen“, so Reuber.

Das freiwillige soziale Jahr umfasst verschiedenste Berufe; von Betreuung in Kindertagesstätten über Pflegehilfe in Alteneinrichtungen bis hin zu Tätigkeiten in Krankenhäusern wie auch im kulturellen Bereich. „Es entsteht sozusagen eine win-win-Situation, denn über dieses Angebot erkennen viele junge Menschen möglicherweise ihre Berufung“.

Reuber appelliert an alle interessierten Jugendliche von dem Angebot Gebrauch zu machen und sich im Internet unter den Homepages von regionalen Einrichtungen oder auch unter https://www.lag-rheinland-pfalz.de über die vielfältigen Möglichkeiten und Angebote zu informieren.