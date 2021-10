Veröffentlicht am 3. Oktober 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Planspiel Börse 2021 für weiterführende Schulen der Kreise Altenkirchen und Westerwald

Die Sparkasse Westerwald-Sieg lädt Schüler/innen ab Klasse 9, Lehrkräfte und Studierende zum Mitmachen ein.

Was ist das Planspiel Börse?

Das Planspiel Börse ist ein spannender Online-Wettbewerb, bei dem die Teilnehmenden ein Wertpapierdepot mit einem virtuellen Spielkapital eröffnen. Dieses Spielkapital gilt es durch geschickte Transaktionen an der Börse zu vermehren. Die fiktiven Käufe und Verkäufe werden dabei fortlaufend mit den realen Kursen während der Börsenöffnungszeiten abgerechnet.

„Learning by Doing“: Der simulierte Wertpapierhandel vertieft auf spielerische Weise wirtschaftliche Grundkenntnisse und vermittelt Börsenwissen. Außerdem fördert der rund 17wöchige Wettbewerb auch den Blick über den Tellerrand: Europaweit bieten Sparkassen aus fünf Ländern dieses Planspiel an.

In verschiedenen Wettbewerben nehmen Schülerinnen und Schüler in Teams, Auszubildende, Lehrkräfte, Journalisten sowie Sparkassen-Auszubildende und Sparkassen-Mitarbeiter/innen teil. Zusätzlich ist der Studierendenwettbewerb als praktische Ergänzung zur Wissensvermittlung in Hochschulseminaren geeignet. Die Sparkasse Westerwald-Sieg bietet ihren Kunden auch einen individuellen Wettbewerb an.

Wie funktioniert das Planspiel Börse?

Die Registrierung zur Teilnahme erfolgt nach Installation der Planspiel-Börse-App. Zur Registrierung – seit dem 20. September möglich – benötigen die Teilnehmenden einen Registrierungscode von der Sparkasse Westerwald-Sieg. Nach der Depoteröffnung versuchen die Spielgruppen vier Monate lang ihren Depotwert durch Kauf und Verkauf von Wertpapieren zu steigern. Nicht nur der Depotgesamtwert entscheidet, sondern auch die Erträge aus nachhaltigen Geldanlagen. Dafür stehen im Planspiel Börse speziell gekennzeichnete Wertpapiere aus einem Nachhaltigkeitsindex zum Handeln zur Verfügung.

Weitere Infos unter: skwws.de/planspiel-boerse – sibylle.hoelzemann-goesel@skwws.de. Foto: Sparkasse