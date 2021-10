Veröffentlicht am 1. Oktober 2021 von wwa

HORHAUSEN – Verkehrsunfall auf der B 256 in der Ortslage Horhausen

Am Mittwochmittag, 29. September 2021, kam es zu einem Verkehrsunfall im Längsverkehr auf der Rheinstraße in Horhausen (WW), bei dem eine Fahrzeuginsassin leichte Verletzungen erlitt. Ein LKW-Fahrer fuhr infolge zu geringen Sicherheitsabstands auf den vorausfahrenden und verkehrsbedingt haltenden PKW auf. Die Beifahrerin des PKW-Fahrers erlitt durch die Wucht des Aufpralls leichte Verletzungen, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro Bereich. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde von einem Abschleppdienst von der Unfallstelle entsorgt. Quelle: Polizei