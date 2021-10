Veröffentlicht am 1. Oktober 2021 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Einbruchsdiebstahl in Gaststätte „Gleis 1960“ in Bad Hönningen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 28. auf 29. September 2021, kam es im Zeitraum zwischen 20:00 und 09:00 Uhr zu einem Einbruch in die Gaststätte „Gleis 1960“ in Bad Hönningen. Der oder die unbekannten Täter hebelten eine Nebeneingangstür auf und gingen die Spielautomaten in der Gaststätte an. Täterhinweise nimmt die Polizei Linz entgegen. Quelle: Polizei