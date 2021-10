Veröffentlicht am 1. Oktober 2021 von wwa

LINZ (Rhein) – Verkehrsunfallflucht von Linzer Parkplatz eines Einkaufmarktes

Bereits am Samstagabend, 25. September 2021, kam es in Linz auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Asbacher Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Um genau 19:48 Uhr fuhr der Fahrzeugführer eines grauen PKW auf den Parkplatz des Einkaufsmarktes, rammte einen abgestellten Mazda derart heftig, dass der erheblich beschädigt wurde.

Unter anderem wurde die komplette Heckstoßstange herausgerissen, eine Weiterfahrt war nicht mehr möglich. Der Unfallverursacher hielt kurz an und hat nach den Aussagen unabhängiger Zeugen den Unfall auch bemerkt. Dann fuhr er mit hoher Geschwindigkeit Richtung Neutor.

Neben den Aussagen der Unfallzeugen erfolgen auch noch technische Auswertungen, unter anderem die Auswertung möglicher Kameraaufnahmen der angrenzenden Sparkasse. Es ist wahrscheinlich, dass weitere Personen das Geschehen beobachtet haben. Bitte sachdienliche Hinweise an die Polizei Linz, unter 02644-9430. Quelle: Polizei