OBERBIEBER – Kita Oberbieber: Kinder eroberten die Straßen – Zum Weltkindertag mit Demo Kinderrechte eingefordert

„Kinderrechte, jetzt“: So lautete das Motto des diesjährigen Weltkindertages. Und das nahmen das Team und die Mädchen und Jungen der städtischen Kindertagesstätte „Zum Aubachtal“ in Oberbieber sehr ernst. Ausgestattet mit selbst gestalteten Plakaten und Musikinstrumenten demonstrierten sie in den Straßen rund um die Einrichtung, auf die sie zuvor mit Kreide die Kinderrechte notiert hatten.

„Kinder haben ein Recht darauf, mitzuentscheiden, wenn es um ihr Leben und ihre Zukunft geht“, sagt das Kita Aubachtal-Team. „Trotzdem werden sie meist kaum gehört, und ihre Belange werden immer wieder hintenangestellt. Es ist eine besondere Aufgabe und unser rechtlicher Auftrag die Rechte der Kinder zu vertreten und für deren Einhaltung Sorge zu tragen.“

In der Oberbieberer Kita stehen die Rechte der Kinder im Mittelpunkt des Miteinanders. Partizipation und demokratische Grundstrukturen sind fester Bestandteil der Konzeption und werden im Kita-Alltag gelebt und geübt. „Wir verstehen unsere Einrichtung als Lernort der Demokratie, unabhängig vom Alter der Kinder“, betont Einrichtungsleiterin Henrike Holz. „Wir eröffnen unseren Kindern vielfältige Mitgestaltungsmöglichkeiten.“ Die durch das neue „Gute-Kita- Gesetz“ eingesetzte Fachkraft für Kinderrechte ist laut Holz ein zusätzlicher Baustein bei der Umsetzung der Kinderrechte. „Der Weltkindertag bleibt jedoch immer ein ganz besonderer Tag für die Kinder. Dann werden sie laut und erobern mit ihren Wünschen und Forderungen die Straßen in Oberbieber“, hält Holz fest.

Foto: Die Mädchen und Jungen der städtischen Kita „Zum Aubach“ in Oberbieber treten am Weltkindertag lautstark für ihre Rechte ein.