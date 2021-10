Veröffentlicht am 2. Oktober 2021 von wwa

OBERRADEN – Apfelannahme – Auch Bürgerinnen und Bürger aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld können Äpfel nach Oberraden oder Guckheim bringen – Tausch in Saft ist nicht möglich

Auf der vor einigen Jahren eingerichteten Annahmestelle am Ortseingang Oberraden, zwischen Gewerbegebiet und Dorfgemeinschaftshaus, besteht die Möglichkeit, die Äpfel als Sackware oder lose, als Schüttgut, anzuliefern. Die Waage befindet sich an der Annahmestelle. Los geht es am Mittwoch, 6. Oktober. Die Öffnungszeiten sind je samstags von 8 bis 12 Uhr und mittwochs von 13 bis 18 Uhr. Die Vergütung erfolgt unmittelbar vor Ort in bar, eine Verrechnung oder ein Tausch mit Saft ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich.

In Guckheim (Obstgroßhandel Krekel) werden die Äpfel täglich von 9 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr, samstags vom 9 bis 12 Uhr angenommen. Die letzte Annahme an beiden Standorten ist am 23. Oktober. Wegen der Coronapandemie wird auf die allgemeinen Hygiene-Bestimmungen, (Abstand und Alltagsmaske tragen) hingewiesen.