NEUWIED – SPD: „Wann ist mit einem verbesserten ÖPNV zu rechnen?“

Immer wieder wird an die SPD-Stadtratsfraktion Neuwied der Unmut von Bürgerinnen und Bürger mit der Frage herangetragen, wann mit einer verbesserten Struktur des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu rechnen sei.

Deshalb und gerade vor dem Hintergrund der im Sommer von der Verwaltung durchgeführten Onlinebefragung zum Verkehr in der Stadt Neuwied sowie des in Auftrag gegebenen Verkehrsentwicklungsplans baten die Sozialdemokraten nun Oberbürgermeister Jan Einig um Auskunft zu wichtigen Fragen.

Der Fraktionsvorsitzende der SPD im Neuwieder Stadtrat, Sven Lefkowitz, führt hierzu aus: „Wir erwarten, dass die Ergebnisse der Onlinebefragung, bei welcher die Neuwiederinnen und Neuwieder ihre Meinung über den bestehenden Verkehr und Vorschläge für einen verbesserten Verkehr äußern konnte, nun auch so schnell wie möglich genutzt werden. Daher interessiert uns, für welchen Zeitpunkt erste praktische Maßnahmen vonseiten der Verwaltung angedacht sind, die diese Ergebnisse berücksichtigen und insbesondere auf den Bereich ÖPNV mit seinen Linienführungen und -Taktungen eingehen“.

Dass vor allem auch die angelegten Liniennetze und Zeitfenster eine wichtige Rolle spielen, in denen die Menschen den ÖPNV für ihre Bedürfnisse sinnvoll und bedarfsgerecht nutzen können, haben die Genossen in Neuwied schon oft betont. Wie Fraktionsgeschäftsführer Janick Helmut Schmitz zudem ausführt, komme es nun aber auch darauf an, dass die Stadt möglichst eng mit dem Kreis Neuwied zusammenarbeite: „Der Kreis Neuwied ist als Träger der Aufgabe des öffentlichen Nahverkehrs dafür zuständig, dass den Menschen ein ÖPNV-Angebot gemacht wird und dieses vor allem auch funktioniert. Das klappt aber nur, wenn die Stadt ihren Beitrag hierzu leistet. Daher möchten wir gerne wissen, welchen Stellenwert die Nahverkehrsplanung des Kreises für die städtische Verwaltung einnimmt und wie man sich hier die Zusammenarbeit in der Praxis im Sinne einer wirklichen Verbesserung nun genau vorstellt“. Denn der ÖPNV sei schon lange genug verbesserungswürdig, nun dürfe auch endlich etwas passieren, so die Sozialdemokraten.

„Uns interessiert außerdem, ob es schon konkrete Pläne gibt, ob und wenn ja, auch kurzfristige Neustrukturierungen und Maßnahmen im Bereich der generellen Verkehrs- und dadurch auch in der ÖPNV-Planung möglich sind. Wann ist endlich mit einem verbesserten ÖPNV zu rechnen?“, ergänzt Lefkowitz abschließend.

Die Sozialdemokraten erwarten die Antworten auf diese Fragen von Oberbürgermeister Jan Einig in der nächsten Sitzung des Stadtrates am 07. Oktober.