Veröffentlicht am 2. Oktober 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Französisch à la carte! – Anfänger-Kurs bei der Kreisvolkshochschule

Für diejenigen, die Französisch von Anfang an erlernen möchten und deren Ziel es ist, in den wichtigsten Situationen des täglichen Lebens einem Gespräch in französischer Sprache zu folgen und sich perspektivisch verständigen zu können, ist der aktuelle Sprachkurs „Französisch für Anfänger“ bei der Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen das richtige Angebot. Start ist am Freitag, 15. Oktober, um 18.30 Uhr.

In diesem Französisch-Kurs für Anfänger und Anfängerinnen ohne jegliche Vorkenntnisse bestimmen die Teilnehmenden das Lerntempo. Ohne Stress und ohne das „Abarbeiten“ eines Pensums wird ein besonders leichter Einstieg in die französische Sprache ermöglicht. Ziel ist es, sich möglichst schnell anhand von alltäglichen Gesprächssituationen in der Fremdsprache verständlich machen zu können.

Hauptaugenmerk des Kurses unter der Leitung von Christiane Menguy mit insgesamt zwölf Terminen à 90 Minuten liegt auf dem mündlichen Sprachgebrauch. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro bei acht Teilnehmenden. Es gelten die jeweiligen Corona-Regelungen, derzeit ohne Maske im Kursraum bei Einhaltung der 3G-Regel.

Nähere Informationen oder Anmeldungen: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.