Veröffentlicht am 1. Oktober 2021 von wwa

WISSEN – Impfzentrum in Wissen geschlossen

Am Dienstagmorgen, 28. September 2021, wurde augenscheinlich das Impfzentrum in Wissen abgebaut. Das Landesimpfzentrum für den Landkreis Altenkirchen im Obergeschoss einer Wissener Bank hat seine Pforten endgültig geschlossen. Fleißige Leute räumten das Inventar in einen Umzugstransporter, der vor dem Eingang stand. Das Zentrum war bereits Mitte Dezember des vergangenen Jahres 2020 betriebsbereit, jedoch der Impfstoff fehlte noch. Er wurde am 6. Januar 2021 unter starken Sicherheitsbedingungen in Hachenburg abgeholt und in die Siegstadt gebracht. Tags darauf gab es den ersten „Pieks“ für die Impfwilligen. Doch das ist jetzt Vergangenheit. Schränke, Tische und Stühle haben nun einen Platz in der Möbelhalle des Vereins „Neue Arbeit Westerwald“ in Altenkirchen gefunden. Dort warten die sehr gut erhaltenen Sachen auf Käufer. (bt) Foto: Bernhard Theis