Veröffentlicht am 1. Oktober 2021 von wwa

VG KIRCHEN – Mobiles Testzentrum der VG Kirchen stellt den Testbetrieb ein – Etliche tausend Dienststunden geleistet

Nach exakt sechs Monaten stellt das mobile Testzentrum der Verbandsgemeinde Kirchen am 09. Oktober den Testbetrieb ein. Grund hierfür ist zum einen die stark gesunkene Nachfrage nach Tests, zum anderen aber auch die neue Testverordnung, die ab 11. Oktober gilt. „Danach muss zwischen kostenfreien und kostenpflichtigen Tests unterschieden werden, Berechtigungen müssen geprüft werden, eine Kasse geführt und mit dem Träger der Bürgertestung abgerechnet werden – alles in allem ein zu hoher Aufwand für unser Testpersonal“, erklärt Steffen Kappes, Leiter des mobilen Testzentrums.

Im April hatte das mobile Testzentrum seinen Betrieb aufgenommen. Seitdem wurden für alle Bürgerinnen und Bürger regelmäßige Testungen in Brachbach, Friesenhagen, Harbach, Kirchen und Wingendorf angeboten. Insbesondere im Zeitraum April bis Juni wurde das Testangebot auch sehr stark angenommen. Als ab Juli die Nachfrage sank, waren bereits einzelne Teststandorte geschlossen worden.

Mit Brachbach und Friesenhagen schließen nach der Testung am 09. Oktober auch die letzten beiden Standorte ihre Pforten. Insgesamt seien ca. 10.000 Testungen durchgeführt worden. Das Personal, welches hauptsächlich aus den Reihen der Feuerwehren stammte, habe etliche tausend Dienststunden geleistet. „Ich möchte mich bei allen, die im mobilen Testzentrum mitgearbeitet haben, herzlich bedanken. Ihr habt mit eurer Tätigkeit maßgeblich dazu beigetragen, der Bevölkerung einen großen Schritt in Richtung Normalität zu ermöglichen“, zieht Steffen Kappes Bilanz.

Auch Verbandsbürgermeister Andreas Hundhausen zeigt sich zufrieden mit der Arbeit des Testzentrums. „Wir können froh und stolz sein, dass Engagement für die Gesellschaft und Solidarität mit Anderen in unserer Verbandsgemeinde keine Fremdworte sind. Mein herzlicher Dank gilt den Testerinnen und Testern sowie dem Orga-Team des Testzentrums für die geleistete Arbeit. Hoffen wir, dass mit dem Ende der Tests auch das endgültige Ende der Pandemie in greifbare Nähe rückt.“

Die letzte Testmöglichkeit besteht am Samstag, den 09. Oktober von 10 bis 12 Uhr am Feuerwehrhaus Brachbach und in der Mehrzweckhalle Friesenhagen.

