Veröffentlicht am 27. September 2021 von wwa

VG WISSEN – Rad-Angebote auf Wisserland.de/radfahren

Erneut punktet die noch junge Homepage Wisserland.de damit, Informationen und Angebote kompakt und schnell auffindbar zu machen. Nachdem z. B. die Betreuungsangebote und Aktionen in den Ferien zentral erfasst wurden, gibt es ab sofort einen weiteren Link im Bereich Freizeit: die Angebote zum Thema Radfahren.

Radeln hat auch im Wisserland enormen Zuspruch. Daher ist es gut, wenn die vorhandenen Angebote an einer Stelle zu finden sind. Die LEADER-geförderte Homepage wisserland.de mit ihren ehrenamtlichen Paten bietet sich dafür an. Der neue und gut zu merkende Link heißt Wisserland.de/radfahren. Hier gibt es aktuell schon einige Einträge aus der Region: Radwege und Radtouren, Miet- und Ladestationen für E-Bikes, Hinweise zu Radkarten/Broschüren und zu einem Fachgeschäft in Wissen.

Der schöne Nister-Radweg ist enthalten, die Westerwaldschleife der Rheinland-Pfalz Radroute, der Radweg Sieg ab Windeck-Rosbach und der nahe Ruhr-Sieg-Radweg. Auch zum Mountainbiking gibt es einen Eintrag. Es sind jeweils die Webseiten der Radwege verlinkt, wo man weitere Infos und die GPX-Dateien finden kann.

„Es können gerne weitere Einträge dazu kommen, zum Beispiel regelmäßige geführte Radtouren“, so Jochen Stentenbach von der Wissener Verwaltung. Anbieter aus dem Bereich Radfahren sollen sich gerne melden (Kontakt unter Wisserland.de/mitmachen).

Das Projekt Wisserland.de ist LEADER-gefördert und führt kompakt die Angebote zu Einkaufen, Gastronomie, Unterkünfte, Freizeit, Veranstaltungen, Gewerbe und Service zusammen. Hier findet man z. B. auch die Stellen für Corona-Schnelltests in der Verbandsgemeinde Wissen. Foto: Dominik Ketz