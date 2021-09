Veröffentlicht am 26. September 2021 von wwa

LAHNSTEIN – Schwerer Verkehrsunfall in Lahnstein – eine Person tödlich verletzt

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 25. September 2021, gegen 00:00 Uhr, ereignete sich in der Max-Schwarz-Straße in Lahnstein ein schwerer Verkehrsunfall. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam eine 26jährige Fahrzeugführerin mit ihrem VW Lupo, die aus Richtung Braubach unterwegs war, nach einer langen Geraden in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Betonwand rechts neben der Fahrbahn.

Alle drei Insassen wurden schwer verletzt und mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurden sie in umliegende Krankenhäuser in Koblenz und Neuwied gebracht. An dem PKW entstand Totalschaden. Einer der Insassen ist am Samstagnachmittag auf Grund seiner schweren Verletzungen gestorben. Quelle: Polizei