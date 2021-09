Veröffentlicht am 27. September 2021 von wwa

BUCHHOLZ – Verkehrsunfall in Buchholz – Motorradfahrer verletzt

Freitagmittag, 24. September 2021, kam es um 12:05 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Der 32jährige Fahrer eines Motorrads befuhr die Asbacher Straße in Buchholz. Aus einer Grundstückseinfahrt beabsichtige ein 42jähriger Anwohner in den fließenden Verkehr einzufahren. Der Motorradfahrer schätzte die Situation falsch ein und vollzog eine Vollbremsung und überschlug sich mit seinem Motorrad. Er erlitt leichte Verletzungen, am Motorrad entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei