Veröffentlicht am 27. September 2021 von wwa

WIED – Trunkenheitsfahrt mit zugriffsbereiter Langwaffe auf der Rückbank

Freitagabend, 24. September 2021, um 23:56 Uhr wurde in der Rheinstraße in Wied durch Beamte der Polizei Hachenburg bei einem 55jähriger Fahrer eines Dacia Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein freiwilliger Alcotest bestätigte den Verdacht. Daher wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet.

Weiterhin führte der Fahrer auf der umgeklappten Rückbank seines PKWs noch eine zugriffsbereite, ungeladene Langwaffe mit. Entsprechende Munition wurde in unmittelbarer Nähe der Waffe gefunden. Die Waffe befand sich legal im Besitz des Mannes. Sie wurde gefahrenabwehrend sichergestellt und dem Revierpächter übergeben, der sie unverzüglich ordnungsgemäß wegschloss. Gegen den 55jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet. Es werden des Weiteren waffenbehördliche Maßnahmen gegen den Beschuldigten durch die KV Montabaur geprüft werden. Quelle: Polizei