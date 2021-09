Veröffentlicht am 27. September 2021 von wwa

KIRCHEN (Sieg) – Verkehrsunfallflucht in Kirchen

Eine Frau stellte am Freitag, 24. September 2021, im Zeitraum von 10 bis 14:15 Uhr ihren Pkw in Kirchen auf dem Parkplatz in der Bahnhofstraße ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie eine deutlich sichtbare Beschädigung an der linken Fahrerseite fest.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Betzdorf unter der Telefonnummer 02741-926-0 oder über die E-Mail-Adresse pibetzdorf@polizei.rlp.de zu melden. Quelle: Polizei