Veröffentlicht am 26. September 2021 von wwa

OBERDREIS – Flächenbrand im Wald bei Oberdreis

Samstagabend, 25. September 2021, standen bei den Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Puderbach Ehrungen und Beförderungen im Puderbacher Feuerwehrhaus an. Diese wurden coronabedingt für die einzelnen Einheiten nacheinander durchgeführt. Als erstes war die Feuerwehr von Oberdreis dran. Mitten im Ablauf zu den Ernennungen kam ein Alarm herein: „Flächenbrand bei Oberdreis“.

Zu dem Zeitpunkt der Alarmierung waren bereits Kameraden der Einheit Raubach vorgefahren. Wehrleiter Dirk Kuhl entschied, dass das Raubacher Fahrzeug direkt zur Einsatzstelle fährt. Von dem Löschzug Puderbach fuhren der Einsatzleitwagen und ein Löschfahrzeug nach Oberdreis. Von den Oberdreiser Kameraden, die mit 27 Personen anwesend waren, machten sich dann noch sechs, die bereits ihre Urkunden erhalten hatten, ebenfalls auf den Weg.

Vor Ort wurde eine brennende Fläche auf einem gerodeten Stück von rund 30 Quadratmetern angetroffen. Im ersten Schnellangriff konnten die Flammen eingedämmt und die Lage unter Kontrolle gebracht werden. Nach einer Stunde waren auch die Nachlöscharbeiten erledigt. Im Einsatz waren 22 Feuerwehrleute. Warum das Feuer ausbrach, ist unklar. Durch den Einsatz gab es bei den anschließenden Beförderungen und Ehrungen zeitlichen Verzögerungen. Fotos von der Einsatzstelle: Feuerwehr VG Puderbach