Veröffentlicht am 26. September 2021 von wwa

RHEINLAND-PFALZ – In Sachen Weiterbildung garantieren WB 7 vielfältiges und flächendeckendes Weiterbildungsangebot

„Die Gesellschaft ist im Wandel. Die Menschen in Rheinland-Pfalz haben das Bedürfnis, Prozesse zu verstehen, sich zu beteiligen und sich selbst weiterzuentwickeln. Hier ist Weiterbildung ein bedeutender Faktor“, machte Weiterbildungsminister Alexander Schweitzer anlässlich eines Gespräches mit dem Verband Volkshochschulen von Rheinland-Pfalz e.V. deutlich. Mit den sechs anerkannten Landesorganisationen der Weiterbildung und dem Verband der Volkshochschulen, den WB 7, habe Rheinland-Pfalz wichtige Garanten für ein vielfältiges und flächendeckendes Weiterbildungsangebot betonte der Minister. „Gute Weiterbildung setzt zugleich gute Rahmenbedingungen voraus. Deshalb freue ich mich, dass wir uns in den Koalitionsverhandlungen erfolgreich für eine deutliche Stärkung der Weiterbildung insbesondere in einzelnen Bereichen wie der Förderung des digitalen Lehrens und Lernens einsetzen konnten.“

Mit dem heutigen Gespräch setzte Weiterbildungsminister Alexander Schweitzer seinen Austausch mit den staatlich anerkannten Weiterbildungsträgern in Rheinland-Pfalz fort. Bereits Mitte September fand ein Treffen mit den konfessionellen Landesorganisationen der Weiterbildung, mit Arbeit und Leben, dem Bildungswerk des Landessportbundes, der LAG anderes lernen, der Ländlichen Erwachsenenbildung sowie dem Landesverband der Volkshochschulen statt.

Im Mittelpunkt der Gespräche standen insbesondere die Themen Digitale Teilhabe, Alphabetisierung und Grundbildung, das Nachholen von Schulabschlüssen, politische Bildung, Nachhaltigkeit, Gesundheitsbildung und die berufliche Weiterbildung und ihre Bedeutung für die Gestaltung der Transformationsprozesse in Rheinland-Pfalz.

„Mein Ministerium verbindet die Themen, Arbeit, Transformation, Soziales und Weiterbildung. Mir ist besonders wichtig, dass Weiterbildungsangebote über die bloße Vermittlung von Fachwissen hinausgehen. Es muss auch darum gehen, Teilhabe und Chancengleichheit am wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen“, sagte der Minister. Dazu brauche es Angebote, die zur Mitwirkung, Mitverantwortung und selbstbestimmten Handeln befähigen. „In den WB 7 haben wir engagierte Partnerorganisationen, um diese Kurse und die Weiterbildungsaktivitäten in Rheinland-Pfalz gemeinsam weiter entwickeln zu können. Darauf und auf die Fortsetzung der sehr guten Zusammenarbeit mit dem Verband der Volkshochschulen und den anerkannten Weiterbildungsorganisationen freue ich mich“, betonte Schweitzer.