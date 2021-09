Veröffentlicht am 25. September 2021 von wwa

BERLIN – NIEDERFISCHBACH – Canvassing zum Wahlkampfendspurt

Der direkt gewählte heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Erwin Rüddel vertritt einwohnermäßig mit dem Wahlkreis 197, Neuwied/Altenkirchen, einen der größten Wahlkreise in Deutschland. Dem Parlamentarier, der Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag ist, liegt viel am direkten Kontakt mit der Bevölkerung. Dabei stehen die Wählerinnen und Wähler mit ihren Anliegen und Meinungen nicht nur in Wahlkampfzeiten im besonderen Fokus des Abgeordneten. Das wurde einmal mehr beim Canvassing, dem Haustür-Wahlkampf, zum Wahlkampfendspurt in „Föschbe“ deutlich, wo Erwin Rüddel vom ehemaligen Ortsbürgermeister und Beigeordneten Matthias Otterbach, Erstem Beigeordneten Georg Stinner und CDU-Ratsherr Burkhard Hensel begleitet, den direkten Kontakt mit Niederfischbachern suchte. Die Reaktionen waren positiv, was von einer Passantin mit den Worten „schön Sie persönlich zu treffen“, quittiert wurde. „Ich möchte gerne auch im kommenden neu gewählten Bundestag ihr direkt gewählter Abgeordneter sein und nicht nur mit Worten, sondern durch meinen politischen Einsatz überzeugen“, bekräftigte Erwin Rüddel. (Foto: Reinhard Vanderfuhr / Büro Rüddel)