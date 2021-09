KREIS ALTENKIRCHEN – Kurs der Kreisvolkshochschule zur Orientierung mit Karte und Kompass

Veröffentlicht am 26. September 2021 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Wo geht es nochmal lang? – Kurs der Kreisvolkshochschule zur Orientierung mit Karte und Kompass

Nie zuvor war es einfacher als heute, einen unbekannten Ort zu finden oder sich in der Natur zu orientieren – dank GPS-Navigation. Was aber, wenn der Akku leer ist oder der Empfang gestört ist? Zurück zu Karte und Kompass!

In einem Crashkurs in Theorie und Praxis am Freitag, 8. Oktober, und Samstag, 9. Oktober, jeweils 16.30 bis 20 Uhr, können Interessierte rund um Altenkirchen lernen, mit Karte und Kompass ihr Ziel zu erreichen. Die Teilnehmenden erfahren, was die Linien auf der Karte, die Maßstäbe und Zahlen am Kartenrand bedeuten, wieso sich die Kompassnadel ständig dreht und wie die eigene Position bestimmt werden kann.

Die Teilnehmenden sollten festes Schuhwerk, der Witterung angemessene Kleidung und ausreichend Verpflegung mitbringen. Kartenmaterial und Kompasse werden gestellt, eigene Kompasse können natürlich auch im Kurs genutzt werden. Die Teilnahme kostet 35 Euro. Anmeldungen: Geschäftsstelle der KVHS, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de

Foto: KVHS