Veröffentlicht am 26. September 2021 von wwa

NEUHÄUSEL – Sparkasse Westerwald-Sieg in Neuhäusel an neuem Standort

Die Sparkasse Westerwald-Sieg hat ihren bisherigen Standort in Neuhäusel in der Eitelborner Straße verlassen und ist innerhalb des Ortes in die Hauptstraße 44 umgezogen. Das Gebäude am alten Standort neben dem REWE-Markt stammt aus dem Jahr 1970 und ist mittlerweile renovierungsbedürftig. Es soll nun verkauft und zukünftig voraussichtlich als Wohnraum genutzt werden. Kaufinteressenten sind bereits vorhanden.

Der neue Standort in der Hauptstraße bot sich an, da diese Räumlichkeiten bereits auf den Geschäftsbetrieb einer Bank zugeschnitten waren. Nach einer Renovierung der Räume, die seit der Schließung der Westerwald Bank-Filiale leer standen, hat die Sparkasse seit dem 20. September dort nun für ihre Kunden geöffnet.

Der SB-Bereich im Vorraum der neuen Filiale wird von beiden Instituten gemeinschaftlich genutzt. Auf der rechten Seite befindet sich der Geldautomat und ein SB-Terminal der Sparkasse und auf der linken Seite finden die Kunden der Volksbank die gleiche Ausstattung, jeweils farblich und durch die entsprechenden Institutslogos kenntlich gemacht.

Neben Andreas Tillmanns, dem Vorstandsmitglied der Westerwald Bank, konnte Sparkassenvorstand Andras Görg auch Neuhäusels Ortsbürgermeister Wolfgang Matz zur Eröffnung begrüßen. Der hatte den Wappenteller der Ortsgemeinde im Gepäck, den er in Verbindung mit den besten Wünschen für die Arbeit am neuen Standort an Filialleiter Daniel Müller überreichte.

Die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des bewährten vierköpfigen Teams um Daniel Müller stehen den Kunden auch weiterhin als kompetente Ansprechpartner zu den gewohnten Geschäftszeiten beratend zur Seite.

Foto: (v.l.): Kirsten Leukel, Madeline Reuber, Andreas Görg (Vorstand Sparkasse), Wolfgang Matz (Ortsbürgermeister Neuhäusel), Daniel Müller (Filialleiter), Selina Höhler, Jasmin Stiltz (Personalrat Sparkasse)