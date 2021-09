Veröffentlicht am 26. September 2021 von wwa

VG ALTENKIRCHEN-FLAMMERSFELD – Neuer regionaler Kalender – Lichtblicke 2022

Für 2022 darf sich die Region wieder auf einen sehr regional-persönlichen Jahreskalender freuen. Mit dem Thema Raiffeisenland war der Fotograf Roland Böhringer erneut auf Spuren- und Motivsuche und hat einen Teil seiner vielfältigen Eindrücke in 52 wunderschönen Bildern zusammengefasst – diesmal unter dem Titel „Lichtblicke 2022“.

„Zu versuchen, die Schönheit des Raiffeisenlands in 52 Lichtblicken darzustellen, kann nur ein Anfang sein“, so Roland Böhringer, als er seinen neuen Kalender an Rolf Schmidt-Markoski, dem Ersten Beigeordneten der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld überreicht. Denn die Fülle der entdeckten Motive ist überwältigend und da wäre Material für einen ganzen Bildband über die Region. Dieser dankte dem Fotografen herzlich, als er den hochwertig gedruckten Kalender in Händen hielt.

Böhringer, der seit 20 Jahren Wahl-Westerwälder ist: „Hier in unserer Region gibt es immer noch schöne unerschlossene Täler und Höhen, Ecken und Winkel, die mein Fotografenherz höherschlagen lassen. Die vielen kleinen Ortschaften im Westerwald sind meist still und lebendig zugleich, unaufdringlich, und das macht sie in dieser hektischen Zeit besonders liebenswert.“

Mit seinen Projekten und Aktionen ist es Böhringer ein Anliegen, zu einem kreativen, geistigen Klimawandel unserer Gesellschaft beizutragen, der eigenverantwortliche Menschen und Menschlichkeit im Mittelpunkt sieht.

Schmidt-Markoski: „Eigentlich kann man sagen es ist mehr als ein Kalender. Es ist ein Bilderbuch mit Sinneseindrücken unserer Region, welches das Wertegefühl stärkt und die Wäller Seele schwelgen lässt. In der Tat ein wertvoller Beitrag für die Region, ganz speziell in diesen Zeiten. Und eine schmuckvolle Geschenkidee!“ Fotos: Roland Böhringer

Kalender DIN A3 quer, 14 Seiten, 17,90 €, Erhältlich ab 5.10.2021 im regionalen Buch- und Schreibwarenhandel: Altenkirchen: Wäller Buchhandlung sowie Buchhandlung Schütz-Marenbach

Flammersfeld und Weyerbusch: Annelieses Schreibwaren. Online bei www.innenland.com. Instagram #raiffeisenlande https://www.edition-raiffeisenland.de

Titelfoto: Hilgenroth