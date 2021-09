Veröffentlicht am 24. September 2021 von wwa

NEUWIED – Lumagica gastiert auf Rasselsteingelände – eine Lichtershow aus Licht und Ton inmitten einer Industriebrache.

Einen Tag vor der Eröffnung hatten am Donnerstag Veranstalter und Stadt Neuwied zu einem Pre-Opening eingeladen. OB Einig und Karl Heinz König von der Firma MK Illumination begrüßte die Gäste auf dem Areal der Firma ASAS dem früheren Rasselsteingelände in Neuwied. „Burgen und Schlösser beleuchten kann jeder. Aber an solchen verlorenen Plätzen wie hier ist das schon etwas Besonderes“, betonte Karl-Heinz König in seiner Willkommensrede und Neuwieds Oberbürgermeister Jan Einig gab seiner Freude Ausdruck, ein solches Spektakel in Neuwied zu erleben.

Nachdem die Gäste in der gemütlichen Schlemmerecke begrüßt waren, ging es nach Sonnenuntergang zu einem Rundgang über das spektakulär illuminierte Gelände aus verlassenen Werkhallen, an einem Zauberwald vorbei, zu einem Lostplace in einem bizarren Licht, Rehen im Wald und bunt beleuchteten Fischen am Wegesrand. Dort empfängt den Besucher ein Wechselspiel bunter Kugeln, die zu Musik ihre Farben wechseln, bis hin zu einem Park mit Werken diverser Künstler die angestrahlt in bunten Farben noch besser zur Geltung kommen.

Zurück vom Rundgang ist für das leibliche Wohl bei der bekannten Neuwieder Schaustellerfamilie Meyer gesorgt, die im gleichen gemütlichen Flair nach Sonnenuntergang auf hungrige und durstige Gäste vorbereitet sind. An gemütlichen runden Tischen oder in kleinen Holzhäusern kann man so einen Besuch auf dem Lumagica Gelände bei Sekt oder Selters ausklingen lassen. Täglich ab 19.30 Uhr ist der Park geöffnet – vom 24. September 2021 bis zum 31. Oktober. (mabe) Fotos: Marlies Becker