SCHÜRDT – Oldtimer von Lars Berger streicht die Segel – Ariane Isele wechselt das Fahrzeug und fährt die Tour zu Ende

Veröffentlicht am 24. September 2021 von wwa

SCHÜRDT – Oldtimer von Lars Berger streicht die Segel – Ariane Isele wechselt das Fahrzeug und fährt die Tour zu EndeBis Mittwoch hatte der Ford, ein Taunus, Baujahr 1977, von Lars Berger durchgehalten, dann waren die Anforderungen an das alte Fahrzeug zu hoch und es streikte auf ganzer Linie. Während Berger die Heimreis mit dem Flugzeug anging endschied sich Ariane Isele für das Weitermachen. Sie fand ein Team das noch Platz in seinem Fahrzeug hatte und wurde von denen eingeladen bei und mit ihnen die Sechsbrückentour bis zum Ende mitzufahren. So wird Ariane des Rest der Tour in einem VW T4, Baujahr 1999, gemeinsam mit dem Team „Hotel California“, Nora und Uwe Dräger, genießen. Fotos: Ariane Isele