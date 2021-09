Veröffentlicht am 24. September 2021 von wwa

WISSEN – Feuerwehr Wissen im Einsatz „Personenrettung“

Die Freiwillige Feuerwehr Wissen musste sich am späten Donnerstag, 23. September 2021, mit einer Menschenrettung befassen. Ein Mann hatte auf einer steilen Böschung zwischen Hachenburger- und Löhgartenstraße von einer Leiter aus Baumpflege betrieben. Unglücklicherweise stürzte er dabei ab und erlitt schwere Verletzungen. Die Wehrleute verschafften dem Notarzt freie Bahn zu dem Verunglückten, so dass der rasch erstversorgt werden konnte. Trotzdem dauerte es eine ganze Weile, bis er mit vereinten Kräften auf einer Trage sicher zum Rettungswagen gelangte. Inzwischen war ein Rettungshubschrauber auf dem nahen Gelände der Kreismusikschule/Altes Gymnasium gelandet. Dorthin brachte der Rettungswagen den Mann. Beim Transport zum Heli halfen wieder Feuerwehrleute den Rettungsassistenten. Geflogen wurde der Verunglückte in eine Klinik nach Bonn. Im Einsatz waren 19 Feuerwehrleute mit fünf Fahrzeugen unter der Leitung von Christian Schuh. Dazu die Besatzungen der Notarzt- und Rettungswagen sowie die Polizei. Die Hachenburgerstraße war zeitweise komplett gesperrt. (bt) Fotos: Bernhard Theis